House of the Dragon 2 episodio 7 | la spiegazione del finale

(Di lunedì 29 luglio 2024)of the2,7: ladelAttenzione SPOILER sull’7 diof the2 – The Red Sowing L’7 diof the2, il penultimo del secondo ciclo, offre sorprese sia per i lettori di libri che per gli appassionati di TV, con un sacco di nuovo materiale da analizzare e diversi punti divergenti tra fonti scritte e realizzazione per la tv. Gli episodi 5 e 6 hanno visto i Neri e i Verdi reagire alla Battaglia di Riposo del Corvo, dove Rhaenys Targaryen è stata uccisa e Re Aegon II Targaryen è stato brutalmente ferito. Entrambe le parti sono state indebolite da questo risultato, con i Neri che hanno perso un cavaliere di draghi e i Verdi che hanno perso la loro guida, con conseguente perdita di stabilità ad Approdo del Re.