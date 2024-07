Barca affonda al largo delle coste pontine | famiglia salvata dalla Guardia Costiera

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Durante il fine settimana, ladi Latina è stata protagonista di due importanti interventi di soccorso in mare, assicurando la sicurezza di diverse persone in difficoltà lungo la costa laziale.Macedone Soccorsa a Torre Astura Nel corso dello stesso weekend, laha effettuato un altro intervento diggio, questa volta a favore di unadi origine macedone la cuidi sette metri èta nei pressi di Torre Astura, vicino al confine tra Latina e Nettuno. A bordo dell’imzione c’erano cinque persone, tra cui due bambini. La, residente a Latina, ha vissuto momenti di grande paura quando laha cominciato adre per cause ancora in corso di accertamento. Fortunatamente, tutti i membri dellasono stati tratti in salvo e sono ora in buone condizioni di salute.