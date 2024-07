LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | NICOLO MARTINENGHI ORO DA LEGGENDA! Ceccon incanta in semifinale! Pilato in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.22: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 11.00 per la terza sessione di batterie dei Giochi di22.20: La giornata ha visto anche l’accesso indi Benedettanei 100 rana e di Thomasnei 100 farfalla, oltre allo splendido quinto posto di Alberto Razzetti nei 400 misti. 22.15: Giornata indimenticabile alla Defense Arena per ilitaliano. La vittoria Nicolòva ad inserirsi nelle perle delitaliano. Arriva una vittoria otto anni dopo il successo di Greg Paltrinieri a Rio de Janeiro 22.14: Risuona l’inno di Mameli, più bello che mai. Speriamo sia la prima di una bella serie! 22.13: C’è Nicolòsul gradino più alto del podio a22.