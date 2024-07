Highlights Nadal-Fucsovics tennis Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Glicompleti dell’incontro tra Rafaele Marton, valevole per il primo turno del torneo disingolare maschile alledi. Lo spagnolo è riuscito a spuntarla al terzo set contro il competitivo ungherese, tramite il risultato di 6-1, 4-6, 6-4, regalandosi uno straordinario big match olimpico: sfiderà infatti il rivale serbo Novak Djokovic, per la sessantesima volta in carriera e per la prima dopo il Roland Garros 2022. Contro il magiaro, certamente si è visto unin buone condizioni, spinto peraltro dal pubblico francese che ben conosce le sue gesta; in sovrimpressione ildei migliori momenti del primo turno vinto dal maiorchino.