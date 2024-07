EA Sports FC 25 | annunciata una partnership esclusiva con SSC Napoli

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 25 luglio 2024) Electronic Arts e la SSChanno annunciato unae pluriennale con EAFC. Questo accordo porta il, uno dei club più prestigiosi della Serie A, nel “Gioco Più Bello del Mondo,” incluso in FC Mobile e FC Online, offrendo ai fan un’esperienza calcistica autentica e completa. James Taylor, Director of FC Footballs, ha dichiarato: “La SSCè un club con un retaggio incredibilmente forte all’interno del calcio italiano e mondiale, e siamo entusiasti di darle il benvenuto in EAFC.” Lamira a coinvolgere i tifosi in modo creativo attraverso vari universi, tra cui lifestyle, street art e musica, con Geolier, noto rapper e tifoso del, come ambasciatore del brand.