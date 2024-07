Cerbaia 5 nuovi arrivi | Obiettivo salvezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) È ancora ben scolpita nella mente l’ultima vittoria dela Gambassi nel girone C di Prima categoria. È stato uno dei tanti successi che ha permesso alla società, squadra e tifosi di conquistare il posto in Promozione. Un sogno diventato realtà al termine di un campionato bello e affascinante, grazie a un progetto partito diversi anni prima, nel quale la società del presidente Luca Presciutti ha sempre creduto. Dopo 60 anni ilpuò essere orgoglioso di partecipare al suo primo campionato di Promozione. Chevedremo ai nastri di partenza? "Conservando quasi all’80% del gruppo storico che ci ha portato in Promozione – spiega il direttore sportivo, Maurizio Maestrelli, uno degli artefici del progetto iniziato 4 anni prima dalla Seconda categoria – abbiamo inserito cinquegiocatori.