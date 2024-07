Boxe calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Cornice straordinaria, quella che avrà laai Giochi Olimpici di. Si parla soprattutto di quella delle fasi finali, perché ci si sposterà per quel momento in uno dei templi del tennis, il Court Philippe Chatrier, ovviamente dando il tempo di togliere il materiale delle racchette. Sarà una serie di tornei, quella di scena qui, che vedrà otto italiani al via e diverse speranze di medaglia annesse. In particolare, tra le donne ci saranno Giordana Sorrentino, Sirine Charaabi, Alessia Mesiano, Angela Carini e la star indiscussa in questo contesto, Irma Testa. Tra gli uomini, invece, Salvatore Cavallaro, Diego Lenzi e soprattutto Aziz Abbes Mouhiidine, il peso massimo che potrebbe riportare la storia dalla parte del tricolore a tre anni dallo zero (in presenze) di Tokyo.