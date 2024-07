Trump infiamma il suo popolo a una settimana dall’attentato | Io estremista? Mi son preso una pallottola per la democrazia! – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 luglio 2024) A unaesattain cui ha rischiato di morire per mano del 20enne Thomas Matthew Crooks, Donaldtorna a parlare ad un affollato comizio. Lo fa a Grand Rapids, in Michigan, uno dei Stati in cui potrebbe decidersi la corsa presidenziale a novembre. Ad introdurlo alla folla in visibilio è per la prima volta J. D. Vance, il 39enne scelto pochi giorni fa dacome suo candidato vicepresidente. «Sarà un grande vicepresidente», lo esalta il tycoon prendendo le parole. A pochi giorni dall’ufficializzazione della sua investitura a candidato dei Repubblicani,riporta ai suoi di non avere «mai visto una convention con tanta unità e amore» come quella appena chiusasi a Milwaukee. «Nonostante quel che hanno scritto gli spacciatori di fake news, non c’è stata una sola lite, tutti hanno lavorato in modo perfetto».