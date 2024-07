Violenta rapina a Catania sparano ad un uomo per rubargli il Rolex da 40 mila euro arrestati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 luglio 2024) La procura Distrettuale della Repubblica di, ha emesso decreto di fermo di indiziato nei confronti di: · A. F. A. (classe 2003), già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa · T. G. (classe 2002) I due giovani sono entrambi gravemente indiziati, di essere stati, in concorso tra loro, gli autori dei reati dia mano armata, tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. Le investigazioni hanno tratto origine dalla segnalazione, giunta lo scorso 2 luglio, intorno alle ore 06:14, presso la Questura di, con cui si rappresentava che unera giunto presso un ospedale cittadino, in quanto colpito da un colpo di arma da fuoco alla coscia sinistra.