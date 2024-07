Tour de France 2024 | il borsino della tappa di oggi Ultime salite Pogacar andrà per la quinta o lascia spazio?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Penultimadelde, ultima in linea primacronometro finale. 132,8 chilometri da Nizza al Col de la Couillole, con Col de Braus, Col de Turini e Col de la Colmiane oltre alla salita finale. Un favorito? Tadej. La maglia gialla è semplicemente il più forte di tutti. Nessuno è capace di tenere le sue ruote quando la strada sale, che sia Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) o Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). In pratica, se vuole la vittoria, lo slovenoUAE Team Emirates se l’a prendere senza fare tanti complimenti. Rimangono chance soprattutto per gli attaccanti. Richard Carapaz (EF Education-Easypost) e Simon Yates (Jayco-AlUla) ci hanno provato anche ieri, ma non è escluso che decidano di chiudere una Grande Boucle passata perlopiù all’attacco con un ultimo grande tentativo. Per l’ecuadoriano c’è anche la variabile maglia a pois.