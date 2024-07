Oggi l’anniversario di via D’Amelio Mattarella | Verità ostacolata dai depistaggi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nel giorno del 32esimo anniversario della strage di via, avvenuta il 19 luglio del 1992 a Palermo, che provocò la morte di Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, risuonano fortissimo le parole pronunciate dal presidente della Repubblica, Sergio, che punta il dito contro i “” che finora hanno impedito di scoprire lasui mandanti occulti dell’omicidio del magistrato e dei membri della sua scorta.Leggi anche: Strage di via, anni di bugie: figli di Borsellino citano il governo per idei poliziotti “La tremenda strage di via, 57 giorni dopo l’attentato di Capaci, ha costituito l’apice della strategia terroristica condotta dalla mafia. – ricorda Sergio– Con atti spietati di guerra, si voleva piegare lo Stato e sottomettere la società.