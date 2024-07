Caserta Malamovida | nuove regole e inasprite le sanzioni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 19 luglio 2024). La Giunta Comunale ha approvato una delibera con la quale vengono proposte alcune importanti modifiche e integrazioni al Regolamento di Polizia Urbana, con l’obiettivo di combattere il fenomeno della cosiddetta “”. Dopo questo passaggio, la delibera sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. Questo documento approvato oggi in Giunta è stato condiviso con la Prefettura e le forze dell’ordine nel corso del Tavolo convocato proprio presso la Prefettura. Nel dettaglio, le variazioni principali riguarderanno lee le chiusure delle attività che violeranno le prescrizioni contenute nel Regolamento. Per quanto concerne le, si potrà arrivare a un massimo di 5.164 euro, mentre una variazione molto restrittiva riguarda anche le chiusure: alla prima infrazione, infatti, scatterà uno stop di 5 giorni alle attività.