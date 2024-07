Juve Thiago Motta si presenta | Felice possiamo aprire un ciclo interessante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Torino, 18 luglio 2024 – Bisogna vincere, come in tutti i grandi club.sa dove è arrivato e sa che allaci si aspetta sempre di riempire la bacheca. E’ la sua prima avventura con questa pressione, dopo la salvezza a La Spezia e l’Europa conquistata a Bologna, dove si era partiti per un campionato tranquillo. A Torino è tutto diverso e dopo un triennio privo di Scudetti, con una sola Coppa Italia vinta, ci si attende un ritorno ad alti livelli in Italia e in Europa. Cristiano Giuntoli ha scelto lui per portare a termine la rivoluzione calcistica dopo l’anno di convivenza forzata con Max Allegri.: “Sì, bisogna vincere” E’ partito proprio il direttore tecnico durante la conferenza stampa dizione di. Giocatori fuori rosa o ai margini non ce ne sono e gli sviluppi si vedranno più avanti nel mercato.