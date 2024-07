Calciomercato Udinese Sanchez è il grande sogno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Voglia di non ripetere l’annata appena archiviata che ha condotto le Zebrette a un passo dalla retrocessione in Serie B. I bianconeri erano arrivati, infatti, con l’acqua alla gola all’ultima giornata di campionato, ma gli incroci favorevoli dei risultati hanno regalato un’altra stagione in massima serie ai friulani. Per non ripercorrere questa via così impervia, l’dovrà mettere in scena unattento che dovrebbe regalare al nuovo tecnico, Kosta Runjaic, una rosa all’altezza di vivere una Serie A serena e senza paure. In queste ore, la famiglia Pozzo starebbe pensando alritorno di Alexis, giocatore che fecela società del Friuli-Venezia Giulia in passato. C’è una folta concorrenza da superare.