I tagli pesanti del Governo Fra polemiche e timori | Colpiranno i bisognosi

(Di martedì 16 luglio 2024) La batosta da Roma avrà ripercussioni. Stiamo parlano della sforbiciata che vale tre milioni di euro e spiccioli di fondi in meno che arriveranno dallo Stato ai Comuni della nostra zona: 618mila euro circa complessivamente l’anno per quattro anni. Con Empoli in testa che paga una rata di 161mila euro, seguito da Fucecchio con 81mila, poi Castelfiorentino 62 mila, Certaldo 67mila, Vinci 65mila, Montelupo 54mila, Montespertoli 39mila, Cerreto Guidi 34mila, Capraia e Limite 17mila, Gambassi 15mila, Montaione 19mila. Cosi fino al 2029. Il fulmine a ciel sereno è stato il decreto del ministero dell’interno che procederà a ripartire ilo alle spese di Comuni e Province previsto dalla legge di bilancio 2024 e che colpirà in particolare i territori che hanno ricevuto più fondi del Pnrr. I dem sono già da giorni sulle barricate.