Festa grande a Febbio Finalmente riapre la seggiovia | Oggi la montagna riparte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Torna a vivere ladell’Alpe di Cusna a Villa Minozzo, bloccata dal 26 luglio 2023 a causa del forte vento che distrusse la garitta di monte con scarrucolamento dell’impianto, uscito dalla sede, provocando danni per oltre 220.000 euro. Ieri, in tantissimi hanno voluto partecipare allaper la riapertura dellatri-posto, che a luglio e agosto sarà aperta tutti i giorni, mentre a settembre sarà attiva nei fine settimana. "Un bellissimo risultato – le parole del primo cittadino, Elio Ivo Sassi –, la, la nostra, che è il teatro popolare della città. Solo(ieri) avevamo in queste zone un afflusso di cinque-seimila persone, qui vengono sia da Reggio che da Modena. Non solo lache torna a funzionare, con la parte in fondo, detta ’tapis roulant’, ma anche lo scivolo in plastica, il bellissimo parco e tutto il contorno.