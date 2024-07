Esposito verso il suo nuovo club Rimane in Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sebastianosta per lasciare ancora una volta l’Inter. Dopo le due esperienze inB con Bari e Sampdoria l’attaccante ottiene una possibilità inA. La notizia arriva da Gianluca Di Marzio. TRASFERIMENTO – In chiusura un’altra cessione in casa Inter. Sebastianoè pronto a lasciare nuovamente ilnerazzurro dopo aver iniziato il ritiro di Appiano Gentile. L’attaccante viene da due buone stagioni passate inB tra Bari e Sampdoria, dove ha raccolto tra l’altro la grandissima fiducia di Andrea Pirlo. In questo momento invece è fatta per il suo trasferimento all’Empoli, che ha puntato sull’allenatore Roberto D’Aversa e punterà alla salvezza nella prossima stagione. Di Marzio ha confermato: «Empoli, non sono Devis Vasquez.