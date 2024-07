Cinque cuccioli di cinghiale avvistati sul Viale del Tirreno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Marina di Pisa (Pisa), 15 luglio 2024 –disono statisuldelieri pomeriggio, all’altezza del Bagno Maestrale. L’avvistamento è stato segnalato da una famiglia. In casi del genere, il protocollo regionale invita a “non disturbarli, non avvicinarsi ma allontanarsi lentamente, senza voltare loro le spalle – scrive la Regione -. Inoltre, se si sta passeggiando con il cane e questo non è al guinzaglio, richiamarlo immediatamente, mettergli il guinzaglio ed impedirgli di minacciare i cinghiali. Per ilil cane è un predatore, quindi una minaccia alla quale potrebbe rispondere attaccando. Se si trova in mezzo tra il cane ed ilanche la persona potrebbe essere attaccata. Infine lasciare sempre all'animale una via di fuga.