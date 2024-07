Captain America 4 | Giancarlo Esposito dice che nessuno ha indovinato correttamente il suo personaggio

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gran parte del successo del Marvel Cinematic Universe è dovuto al fandom creato dal franchise, con praticamente ogni uscita cinematografica e televisiva dello studio che sembra raggiungere i livelli di un fenomeno culturale. Ciò comporta molte speculazioni mentre i fan cercano di frugare attraverso il considerevole velo di segretezza dei Marvel Studios. Caso in questione,è stato aggiunto al cast di: Brave New World, e, tuttora, sa chi sia. Questo, ovviamente, è per gentile concessione dello stesso, che ad una recente apparizione ad una convention ha detto che “” hal‘identità del suo misteriosoMarvel. “Ilche interpreto è tosto. Questo mi entusiasma sempre.