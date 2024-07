LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | Razgatlioglu scappa Bulega 2 Bautista prova la rimonta per il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 giri:attacca Locatelli e lo infila. Ora lo spagnolo è quinto ea recuperare su Redding. Il britannico, però, lo precede per 3.7 secondi. -11 giri: Redding ormai è stato staccato da Alex Lowes che, a sua volta,a impensierire. -12 giri: Locatelli in quinta posizione accusa 9.7 cone Petrucci ormai in scia. Iannone in battaglia con Aegerter per la 10a posizione. -12 giri: Razgatlioglu ormai fa una gara a sé con 3.5 su, Alex Lowes reagisce e si porta a 1.2. -13 giri: Alex Lowes punta il suo mirino suma il gap rimane di 1.6 secondi -13 giri: la situazione di classifica non vede battaglie in questo omento., però, si avvicina pericolosamente a Locatelli.