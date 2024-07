Clandestini al lavoro Arrestato imprenditore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Ancoraimpiegati a nero dentro le ditte a gestione orientale. L’ultima scoperta è stata fatta dai carabinieri della tenenza di Montemurlo, in una azienda tessile della zona, dove sono stati trovati cinque operai cinesi non in regola col permesso di soggiorno in Italia. I carabinieri hanno cosìil proprietario dell’azienda, un cinese di 51 anni, con l’accusa di illecito sfruttamento della manodopera clandestina. Durante i controlli è emersa, inoltre, l’irregolare posizione del fratello del titolare che è stato denunciato per l’ingresso non regolare nel territorio dell’Ue. L’, su disposizione della Procura , dopo aver trascorso la notte in custodia nelle camere di sicurezza dei carabinieri, è comparso di fronte al giudice.