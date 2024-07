Chi era Thomas Matthew Crook | identificato l' attentatore di Trump Il dettaglio inquietante

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) L'Fbi ha confermato l'identità dell'di Donaldins. Le indagini sono ancora in corso e non è chiaro se il ventenne abbia agito come «lupo solitario» o abbia avuto dei complici. L'Fbi ha poi smentito che il team diabbia chiesto un rafforzamento delle misure di sicurezza per il comizio a Butler, in Pennsylvania. Le indagini dovranno chiarire come unarmato di un fucile automatico possa essersi avvicinato a 150 metri dall'ex presidente e abbia potuto sparare dall'alto, appostato sul tetto di un'azienda manifatturiera.s, 20 anni, di Bethel Park, Pennsylvania, nei registri sugli elettori dello Stato ècome Repubblicano. L'ha usato un Ar15, il modello di fucile semiautomatico più utilizzato negli Stati Uniti, anche nelle stragi di massa che si sono verificate nel Paese.