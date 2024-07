Tracce sui vestiti di Pierina si cerca il dna | quando si sapranno gli esiti degli esami

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Rimini, 13 luglio 2024 – Prima il coltello da cucina con una lama di 10 centimetri, trovato in casa di Louis Dassilva e Valeria Bartolucci. Poi iindossati daPaganelli, vittima dell’omicidio commesso in via del Ciclamino il 3 ottobre scorso: poi gli slip, la gonna e la maglia, squarciata da alcune delle 29 coltellate, inclusa quella letale sotto la clavicola. Quindi la borsa della vittima, che è stata controllata attentamente, sia internamente (dove si trovava anche un assorbente usato) che esternamente. Sono durati due giorni gli accertamenti sul materiale biologico e gli altri reperti provenienti dalla scena del crimine, affidati dal tribunale di Rimini al super perito, il genetista Emiliano Giardina, cominciati giovedì e proseguiti anche ieri, al policlinico dell’Università Tor Vergata di Roma.