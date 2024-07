Toti ai domiciliari e il centrodestra riflette sul ritorno alle urne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 13 luglio 2024) AGI - Per ilè sempre più probabile ilin Liguria dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Genova di confermare iper Giovanni. Occorre tenersi pronti, la linea che emerge in Forza Italia e anche nella Lega e in Fratelli d'Italia non si esclude l'opzione delle elezioni per evitare l'effetto logoramento. Ma prima di ogni valutazione sarà preminente il confronto tra il presidente della Regione e i suoiati.ha chiesto di vedere il leader della Lega Matteo Salvini che forse più di altri ha difeso il governatore e attaccato i giudici. Incontrerà il suo movimento e le altre forze politiche, la sua intenzione iniziale - riferiscono fonti parlamentari del- era quella di aspettare la Cassazione.