La nuova idea del Campo Largo 2024? Attaccare Silvio Berlusconi

(Di sabato 13 luglio 2024) Su cosa poteva mai essere la prima manifestazione del nuovodella sinistra italiana? Forze sulle decisioni del governo prese nel vertice Nato di pochi giorni fa, con la fornitura di missili (per la difesa aerea) a Kiev? No. Allora sulle nomine a Bruxelles con una fase di stallo che non aiuta niente e nessuno? No, nemmeno quello. Allora sarà stato sicuramente sulla scuola, la sanità, l'auto elettrica, l'Ilva di Taranto, la cessione di Ita.? Zero, zero totale. A Milano la prima manifestazione unitaria, dal Pd, Verdi e Sinistra e con la straordinaria partecipazione anche del Movimento 5 Stelle sarà di opposizione all'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a. Si, ancora. Così la sinistra che guarda al futuro deve cercare motivazioni nel passato, attaccando una persona defunta più di un anno fa ma che a quanto pare è ancora il Nemico Pubblico numero 1 come lo è stato per oltre 30 anni da vivo.