Incontro lavorativo segreto per Barbara d’Urso | cosa potrebbe essere

(Di venerdì 12 luglio 2024) Vacanze interrotte per, che ieri ha lasciato il mare e i pranzi con gli amici per recarsi a Roma ad untop secret. La regina delle esclusive e delle buste choc ha pubblicato una storia in cui si vede lei e la migliore amica e assistente, Angelica, in auto. Nella storia Instagram in questione – con in sottofondo 30° di Anna –dice: “Appuntamento. Si tratta di un. Siamo pronte e concentrate? Si va, noi andiamo e poi vedremo“. Subito dopo la conduttrice ha condiviso delle foto in centro a Roma: “Appuntamento di lavoro superavvenuto“.top secret per: qualiroi suoi progetti futuri? Il mese scorso ladurante un evento in Sicilia ha promesso che presto la rivedremo in televisione: “Certo, presto mi vedrete, però sarò su un altro numero del telecomando.