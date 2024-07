Beach volley si assegna la Coppa Italia a Montesilvano! Zaytsev e Porro protagonisti in qualificazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Scatta questa mattina ain Abruzzo, la due giorni chelae contemporaneamente punti preziosissimi per il campionatono di. Ieri si sono svolte le qualificazioni, non senza qualche sorpresa ma anche molte conferme e da oggi in campo le coppie che compongono il tabellone principale con un livello molto alto per il tipo di manifestazione, con la presenza di due giocatori stranieri, l’argentino Azaad in campo maschile e la tedesca Ittlinger in campo femminile. Le due star più attese in campo maschile, Ivane Paolo, sono riusciti entrambi a superare l’ostacolo delle qualificazioni e da oggi saranno in campo nel tabellone principale.e Daniele Lupo hanno sconfitto 2-0 i temuti Hanni/Burgmann con una delle prove più convincenti offerte finora e poi hanno battuto sempre in due set Salema/Lombardo al secondo turno.