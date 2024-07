Tappa 11 Tour de France 2024 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Saint Amand Montrond, 9 luglio– Dopo la decimacon l’ennesimo arrivo in volata del, vittoria di Philipsen su Girmay, al termine di una frazione piatta sia come morfologia sia come spettacolo, si torna a salire con speranza di maggior spettacolo. L’undicesimanon è una occasione da alta montagna, ma presenta salite insidiose su cui prestare attenzione per chi lotta per la maglia gialla. La vittoria di, invece, sarà quasi certamente ad appannaggio di una fuga.Frazione abbastanza lunga la undicesima delda Evaux Le Bains a Le Lioran, 208 chilometri, e abbastanza dura. Sono sei Gpm totali e un finale tutto da vivere anche se privo di salite particolarmente lunghe. Frazione divisa in due, cioè sostanzialmente pianeggiante nella prima parte con il traguardo volante di Bourg Lastic e i Gpm di quarta categoria di Mouilloux e Larodde.