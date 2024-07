LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si riparte dopo il giorno di riposo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.12 Si torna in garaildi: in programma la frazione che parte da Orléans e arriva a Saint-Amand-Montrond, 187 chilometri abbastanza piatti. 13.10 Buone benvenuti alladella decimadelde. Buona tutti e benvenuti allatestuale della decimadelde! La corsa riprendeildi pausa con una frazione dedicata completamente alle ruote veloci. Si parte da Orléans e si arriva a Saint-Amand-Montrond, 187 chilometri abbastanza piatti, con un arrivo in volata praticamente scontata. La migliorsicuramente per risalire in bici e ricominciare ilildi