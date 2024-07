Premio Oscar aveva 63 anni Ha lavorato con James Cameron per quelli che si sono rivelati tra i maggiori successi cinematografici di tutti i tempi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Jon Landau, produttore, è morto a 63. Landauconper Titanic, per Avatar e per il sequel Avatar: la via dell’acqua, che sitre deidi. Ad annunciare la morte del produttore è stato Alan Bergman, copresidente di Disney Entertainment, senza però indicare le cause del decesso. Secondo la Bbc, però, a ucciderlo è stato un cancro contro il quale lottava da più di un anno. Il Titanic come non lo avete mai visto: la scansione in 3D svela dettagli inediti X Leggi anche › “Titanic” compie 25e torna rimasterizzato al cinema, perfetto per San Valentino › Avatar 2: la protagonista Bailey Bass è la nuova beauty queen dei capelli ricci Jon Landau, morto il produttore di Titanic e Avatar «Jon era un visionario che con il suo straordinario talento e la sua passione ha dato vita ad alcune delle storie più indimenticabili sul grande schermo», ha scritto Bergman nel comunicato nel quale ha annunciato la morte di Jon Landau.