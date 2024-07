Giorni d’estate | trama cast e personaggi del film in onda questa sera su Cielo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Va insu”, unambientato nella SecGuerra Mondiale e che tratta argomenti molto ampi e profondi, che invitano a riflettere sulle emozioni e sui sentimenti umani e a non perdere mai la speranza anche nei momenti più difficili. “”: ladelLa protagonista della storia è Alice, una scrittrice solitaria con un passato di sofferenza alle spalle che vive in una tranquilla cittadina costiera del Sud dell’Inghilterra nel periodo della SecGuerra Mondiale. Lei è molto gelosa della sua solitudine e riempie la sua vita con la ricerca scientifica, ben contenta di vivere isolata da tutto e da tutti. Proprio per questo motivo per lei rappresenta un trauma quando le viene affidato Frank, un giovane sfollato londinese in fuga dai bombardamenti della Blitz, la campagna di bombardamenti avvenuta nel Regno Unito ad opera dei tedeschi e perdurata per otto mesi fra il 1940 e il 1941.