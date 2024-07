Dove mangiare la pinsa romana migliore della Capitale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 8 luglio 2024) È ormai sempre più diffusa la, un impasto dalla forma ovale, fragrante e leggero, nato a Roma ma uscito da tempo dai confini cittadini. In pochi anni è diventata famosissima, tanto da essere presente in tutti i supermercati, in una versione industriale già pronta, da condire e cuocere nel forno di casa per appena qualche minuto. Cos'è laSullasi dice di tutto, in particolare che fosse comune già tra gli antichi romani. A creare la ricetta così come la conosciamo è stato, in realtà, l’artigiano Corrado Di Marco nel 2001, che ha messo a punto un impasto a biga invertita tramandato da suo nonno. Miscelando farine di frumento, soia, riso e pasta madre di frumento essiccato ha ottenuto un mix segreto in grado di trattenere l'umidità durante la cottura e risultare al contempo croccante fuori e morbido dentro senza l'aggiunta di grassi.