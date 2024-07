Fratoianni | crescere per governare Paese

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 luglio 2024) 15.57 "Vogliamo governarlo il:per ridare centralità alla Sanità e alla scuola pubblica, per alzare gli stipendi, per il diritto all'abitare. Per farlo dobbiamo". Così il segretario di Sinistra Italianaall'Assemblea nazionale del partito, a Roma.aggiunge:"Vogliamo costruire una sinistra nuova, abbiamo iniziato e non ci fermeremo". "Noi ci candidiamo aquesto". E "a Meloni e Salvini vorrei dire che non prendiamo lezioni da questa destra" sulla legalità.Poi saluta Salis, in sala, e Lucano.