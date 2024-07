Il Palio di Siena è come il circo | gli animali si sfruttano per soldi e pure in diretta tv Basta!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Espressione di identità culturale collettiva” o sfruttamento dia scopo di lucro? Da antispecista convinta la mia risposta è una sola: ildiè equivalente al, un’esibizione diper soddisfare il “divertimento” umano e far guadagnarea chi ancora investe o scommette in un mercato tanto meschino. Ep, se negli anni sono stati fatti molti passi avanti contro i circhi che ancora utilizzano gliperché sempre più persone non sopportano di vedere felini, elefanti, scimmie, ecc ecc chiusi in gabbie, obbligati a eseguire ridicoli esercizi – si pensi a quanto migliore sia lo spettacolo offerto dagli artisti del Cirque du Soleil – per quanto riguarda ildi, il fronte dei contrari è piuttosto esiguo.