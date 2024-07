Addio Signorina buonasera | lutto nella tv italiana

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Oggi l’Italia e la televisionepiangono la scomparsa di una delle sue figure più amate, Maria Rita Viaggi, celebre annunciatrice della Rai conosciuta come una delle “Signorine”. Maria Rita è venuta a mancare a quasi 70 anni, età che avrebbe raggiunto il prossimo 12 novembre 2024. La sua carriera iniziò come annunciatrice per emittenti locali romane, e negli anni Ottanta fece il suo debutto in Rai. Qui, ha lavorato fino al 2003, conducendo il meteo del Tg1 e annunciando le previsioni meteo regionali dopo i telegiornali locali. Maria Rita era anche capo ufficio stampa della Warner Brothers Disco, un ruolo che arricchì il suo già vasto percorso professionale. Nata a Grosseto il 12 novembre 1954, Maria Rita era tornata a viveresua città natale dopo molti anni trascorsi a Roma.