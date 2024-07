Solot uno spettacolo sulla resistenza alimentare al Mulino Pacifico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 6 luglio, alle ore 18.45, il giardino deldiventerà palcoscenico estivo per “La masa madre”, unonato da un’idea di Dario Tamiazzo e Ettore Nigro, interpretato e diretto da quest’ultimo e prodotto daCompagnia Stabile di Benevento in collaborazione con Piccola Città Teatro. “La masa madre” ha raggiunto più paesi e città del mondo: da Napoli a Padova fino all’Expo di Milano, da Parigi a Witten a Madrid, da Zurigo a Caracas fino al Festival internazionale di Bogotà e con grande piacere laaccoglierà questa imperdibile pièce a Benevento per regalare ai suoi spettatori un’esperienza unica nel suo genere. Così le note di regia: “La masa madre è un inno alla, contro l’industrializzazione selvaggia dei processi alimentari che porta alla perdita delle tradizioni gastronomiche, contro la manipolazione dei cibi e dell’essere umano.