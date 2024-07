Francia la Le Pen al governo potrebbe essere innocua quanto Salvini

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug – Marie Le Pen al(o meglio il suo partito e la possibile nomina a premier di Jordan Bardella)“far paura” a dem ed europeisti vari tantoMarreo. Ovvero, poco o nulla. L’esito del primo turno delle elezioni inha infatti scatenato le solite ire delle sinistre sia transalpine che europee, i soliti allarmi e le solite proposte da attuare immediatamente per arginare la “terribile” destra nella sua marcia verso il potere. Ora, ci sono due considerazioni da fare: la prima è elettorale, la seconda puramente politica. Non è ancora certa la vittoria del Rassemblement National Le regole elettorali francesi sono strane, non solo perconcerne le presidenziali ma anche per le legislative in oggetto: in entrambi i casi c’è un doppio turno da superare, che in questo caso si snoderà definitivamente con il voto del 7 luglio.