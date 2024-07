Avengers 5 | i fratelli Russo volevano dirigere il film ma Marvel ha detto No grazie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il tentativo deidi tornare alla guida del nuovo capitolo della saga deglinon ha trovato riscontro inche preferirebbe un nome nuovo. Il caos generato intorno ad5 dopo il licenziamento di Jonathan Majors da parte dinon si è ancora placato. L'incertezza intorno al progetto è grande e per il momento neppure Kevin Feige ha rivelato con chiarezza come si svilupperà la pellicola che riporterà in vita il team dei Vendicatori (vecchi o nuovi che siano). Inoltre, per adesso il progetto è ancora privo di regista anche se, secondo quanto anticipato dall'insider Jeff Snyder, i, vecchie conoscenze deiStudios, si sarebbero offerti diil. A quanto pare, però, lo studio li avrebbe liquidati.