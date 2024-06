L’Italia fallisce ma Gravina e Spalletti restano al loro posto Il presidente Figc | Senso di responsabilità Il ct ha la nostra fiducia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Tuttiale i problemi si risolvono senza cambiare gli uomini. Al comando resta Gabrielee in panchina rimane Luciano. Non è bastata l’inquietante eliminazione contro la Svizzera agli ottavi degli Europei 2024. Questa è l’estrema sintesi della conferenza stampa deldella, con al suo fianco il commissario tecnico, dopo l’imbarazzante prestazione degli Azzurri a Berlino. “Siamo tutti responsabili di quanto successo, ma non abbandoneremo questo progetto”, ha detto. Aggiungendo poi che “il ct ha la”. Il progetto però potrebbe essere a breve scadenza: le elezioni dei vertici della Federcalcio sono alle porte e il mandato discade a marzo 2025. Articolo in aggiornamento L'articolo, maal