Lando Norris furioso contro Max Verstappen | E’ stato scorretto e mi ha rovinato la gara Amicizia? Dipende da lui…

(Di domenica 30 giugno 2024) Delusione e amarezza. Sono questi i sentimenti che albergano nell’animo dial termine del GP d’Austria, round del Mondiale 2024 di F1. Unabella e intensa in cui il britannico ha lottato strenuamente con la sua McLaren per conquistare il successo di tappa a discapito di Max(Red Bull). Un confronto rusticano nell’ultimo stint della corsa, in cuiha dimostrato di essere più veloce e Max è andato oltre il limite per tenersi dietro il rivale. Manovre all’ingresso della curva-3 che si sono susseguite nel corso delle tornate, culminate con quanto è accaduto nel 64° giro. Il riferimento è al contatto tra la posteriore sinistra della RB20 die l’anteriore destra della vettura di Woking. Conseguenza: foratura per la vettura dell’olandese, ma anche perfinito sull’erba poco dopo perché nuovamente stretto dall’olandese.