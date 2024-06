Sansovino obiettivo Coppa Italia Espugna Vicenza e punta il trofeo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) LaWomen vince anche la terza gara del quadrangolare battendo 2-0 in trasferta il Reale strappa il pass per le semifinali delladi Eccellenza femminile. Alla formazione dell’allenatrice Valentina Fambrini sarebbe bastato anche un pareggio per chiudere il girone al primo posto, ma sul sintetico vicentino hanno ottenuto l’intera posta, chiudendo quindi a punteggio pieno il raggruppamento composto anche da Celtic Reggio Emilia e Azzurra San Bartolomeo, battute nei precedenti incontri rispettivamente 2-1 e 2-0. La partita di ieri si è messa subito nei binari giusti grazie al gol immediato della giovanissima attaccante Vittoria Tistoni, 19 anni. Nella ripresa, è arrivata anche la rete della sicurezza grazie all’esperta centrocampista Jessica Marraccini.