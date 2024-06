Il déjà vu di Mezzago Rivabeni contro Monti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Cinque anni dopo, stessa sfida a parti invertite: oggi nell’ex roccaforte rossa è Massimiliano, sindaco uscente, 49 anni, manager, alla testa di “Cambia“, centrodestra, a chiedere il bis agli elettori;ha Giorgio, di “democratica“, 37 anni, al lavoro nella direzione bilancio del Comune di Bergamo, il leader dell’opposizione prova a riconquistare lo scranno più importante del Municipio che perse nel 2019 per 11 voti, anche per lui sarebbe un secondo mandato. Il primo cittadino in carica vuole "proseguire con un progetto al netto dei rallentamenti imposti dal Covid e dalla chiusura dell’Unione dei comuni (con Bellusco) e dalla ricostruzione dell’autonomia". Fra le cose fatte vanta "il nuovo fosse scolmatore a nord del paese che ci ha permesso di evitare alluvioni" e "il rifacimento deisoffitti delle scuole che contenevano lana di vetro che dopo 50 anni rilascia particelle simili all’amianto, un investimento da 380mila euro", "la riqualificazione di Spazio Giovani nel seminterrato della biblioteca".