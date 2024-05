Concorrenti Isola giudicano la conduzione di Luxuria | che pensano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'edizione di quest'anno dell'dei Famosi si sta rivelando, sicuramente, la più fallimentare di sempre. Anche gli ascolti della puntata di ieri si sono rivelati piuttosto bassi, non determinando alcun tipo di risalita per Vladimir. Secondo alcuni, la colpa sarebbe da attribuire anche e soprattutto alla conduttrice e al suo modo di presentare, mentre altri ritengono che lei rappresenti solamente il capro espiatorio. A giudicare il comportamento della presentatrice nel corso di questa edizione del reality show sono stati anche alcunidel programma. In particolar modo, Matilde Brandi e Samuel Peron si sono soffermati su questo tema esprimendo le loro personali opinioni sulladi Vladimir. I commenti di alcunidell'dei Famosi sulladi VladimirMatilde Brandi e Samuel Peron hanno giudicato il modo in cui Vladimirsta conducendo l'edizione di quest'anno dell'dei Famosi.