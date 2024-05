L’Egitto sta costruendo un mega-museo da 1 miliardo di dollari Riporterà l’egittologia a casa?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 25 maggio 2024)e il nuovo: un ritorno alle origini? Gli studiosi egiziani puntano a una gestione consapevole del nuovo, favorendo il rimpatrio di manufatti e archivi. Nonostante le leggi contro l’esportazione risalgano al 1835, molti tesori sono sparsi in istituzioni internazionali. La questione degli archivi e delle informazioni storiche La questione degli archivi storici esportati è cruciale per la comprensione del passato. La raccolta di Howard Carter presso l’Università di Oxford è citata come esempio critico. Il vicedirettore dell’istituto ammette che i materiali sono fragili, ma si mostra aperto al rimpatrio. Il ruolo dei ricercatori egiziani nellogia I ricercatori L'articolo proviene da News Nosh. .