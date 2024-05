Colpo al casinò Admiral di Cazzago San Martino | il commando di ladri in fuga con la cassaforte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Unda film studiato nei dettagli. Nella notte aSan, nel Bresciano, undi rapinatori ha assaltato ildi via Sandro Pertini. La rapina è andata in scena a notte fonda: la sala slot infatti, rimane aperta fino alle 3 del mattino. Un orario che ha dato modo ai rapinatori di entrare in azione a campo praticamente libero. Così, i, (uncomposto da quattro persone, tre nel cuore dell’azione e uno ad aspettarli in auto fuori per la) incappucciati e armati, hanno fatto irruzione all’minacciando con bastoni i malcapitati commessi (fortunatamente nessuno è rimasto ferito) e chiedendo gli venisse consegnata la. Una volta ottenuto ciò che volevano, i rapinatori si sono fiondati fuori dal locale dove ad attenderli c’era una Opel pronta a sgommare. Ancora ignota l’entità del bottino che, con ogni probabilità, sarà di diverse migliaia di euro.