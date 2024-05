A Napoli manifesti sulla violenza agli uomini - il Comune interpella l’Istituto di Autodisciplina della Pubblicità

Tempo di lettura: 2 minuti Genitori, nonni e ragazzi in piazza contro l’ennesima ondata di violenza giovanile . Presenti tanti politici e rappresentanti istituzionali, ma vengono – sia pur con garbo – messi all’angolo . Va in scena così l’ennesima ...

Bullismo: De Luzenberger, incrementare strumenti prevenzione - Bullismo: De Luzenberger, incrementare strumenti prevenzione - Nel segno della legalità contro ogni forma di bullismo e sopraffazione: è il motivo che ha ispirato il convegno contro il bullismo "Uso le mani per farti rialzare" in Villa Bruno a San Giorgio a Crema ...

Ciro Ferrara lascia Dazn: i tifosi del Napoli sognano l’accoppiata con Conte in panchina. Ma arriva una (parziale) smentita - Ciro Ferrara lascia Dazn: i tifosi del napoli sognano l’accoppiata con Conte in panchina. Ma arriva una (parziale) smentita - Un’ equazione che ha fatto sognare i tifosi del napoli, ma solamente per poche ore. “E se son rose…”: questo un estratto del messaggio social di Ciro Ferrara che ha annunciato l’ addio a Dazn – in par ...

Napoli, polemica sui maxi manifesti per uomini vittime di violenza. Il Comune: “Preoccupati dal tipo di messaggio che veicola questa campagna” - napoli, polemica sui maxi manifesti per uomini vittime di violenza. Il Comune: “Preoccupati dal tipo di messaggio che veicola questa campagna” - Sollecitato Istituto di Autodisciplina della Pubblicità, l’amministrazione: “Il numero crescente dei casi di violenza contro le donne testimonia ...