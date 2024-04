Vuelle - la ricetta di Visconti per la salvezza | Vietato guardare agli altr - pensiamo a noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Con i tappi di cera nelle orecchie, come Ulisse legato all’albero maestro per non ascoltare le sirene che cantano di una Cremona che viene a giocarsela in ciabatte perché già salva matematicamente . Ricky, uno dei meno peggio nella trasferta di Tortona, è carico e non vuole sentirne nemmeno parlare. "Sinceramente in questo momento non stiamo pensando a nient’o che a noi stessi, a come approcciare bene questa partita, l’ultima della stagione in casa davanti ai nostri tifosi, e prenderci questa vittoria. Perché se sbamo noi, allora nessun risultato che arriva di campi ci servirà. Quindi la prima cosa è stare concentrati, la seconda combattere come se non ci fosse un domani; all’ultima giornata di campionato ci penseremo poi. Perché adesso per noi conta solo battere la Vanoli, ...