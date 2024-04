Vanessa Collini Sermoneta - chi è la storica autrice di Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 aprile 2024)Deè un mostro sacro della televisione italiana. C’è chi definisce i suoi programmi “trash”, accusandola di aver abbassato il livello sul piccolo schermo, ma la verità è che negli ultimi decenni ha saputo imporsi portando al pubblico ciò di cui non sapeva di aver bisogno. E lo ha fatto grazie alle sue intuizioni certamente, ma anche servendosi di autori e menti che l’hanno accompagnata in questo percorso mettendo a disposizione della conduttrice tutto il loro talento e la loro creatività.è unadiDe, al suo fianco per ben 28 anni., 28 anni al fianco diDe ...