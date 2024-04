Tennis | Torneo Madrid Buona la prima per Cobolli - Tabilo ko al terzo

Flavio Cobolli se la vedrà contro Nicolas Jarry nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 , torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il tennista azzurro ha ottenuto una splendida vittoria all’esordio, piegando in tre set il cileno Tabilo, e ora affronterà ... Continua a leggere>>

Un coriaceo Flavio Cobolli conquista l'accesso al secondo turno del Masters 1000 di Madrid . Una bella vittoria in Rimonta per il romano, che ha superato il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. Un'altra partita dove il romano ha mostrato tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-GASQUET LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-O'CONNELL Si chiude qui una DIRETTA LIVE sorridente per l'italtennis. Vi ricordiamo che adesso scenderà in campo Matteo Arnaldi, mentre è già in campo Lorenzo Sonego.

