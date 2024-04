Tennis | Torneo Madrid Anche Arnaldi supera il primo turno

Dopo Montecarlo e Barcellona, la stagione della terra rossa europea fa tappa a Madrid per il quarto Masters 1000 dell’anno. In assenza del numero 1 ATP Novak Djokovic, la prima testa di serie del seeding è Jannik Sinner ma sono numerosi i possibili candidati al titolo per un evento che si ... Continua a leggere>>

Parla italiano questo mercoledì al WTA 1000 di Madrid 2024 , dove due giocatrici azzurre hanno vinto il proprio match, staccando il pass per il secondo turno. Ha ribaltato il pronostico della vigilia Sara Errani , bravissima a superare in rimonta Caroline Wozniacki con il punteggio di 3-6 7-5 7-5. ...

Pedro Sánchez non ne può più. Con una inusuale "lettera alla cittadinanza", il presidente del governo spagnolo ha annunciato ieri sera all'ora di cena che ha bisogno di "fermarsi e […] The post Crisi a Madrid , Sánchez contro la macchina del fango first appeared on il manifesto.

Sonego-Gasquet all'Atp di madrid, risultato 6-2, 7-5. Lorenzo sfida Sinner - All'esordio nel Masters 1.000 di madrid Lorenzo Sonego batte in due set Richard Gasquet. Al secondo turno sfida Jannik Sinner, testa di serie n. 1 del torneo. Bene Cobolli contro Tabilo ...

"Roland Garros Non so se andrò". Nadal spaventa i suoi tifosi - È un Rafael Nadal emozionato, quello che parla a madrid prima dell'esordio in campo in quella che sarà la sua ultima apparizione davanti al pubblico della Caja Magica, probabilmente anche perché ben ...

Tennis: Torneo madrid. Esordio ok per Sonego, che ora sfida Sinner - Il piemontese piega in due set Gasquet, al secondo turno derby azzurro.madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dopo il buon esordio di Luciano Darderi di ieri e di Flavio Cobolli di oggi, anche Lorenzo Sonego ...

